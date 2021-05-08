Sivasspor Başakşehir maçının VAR'ı Ali Şansalan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor Başakşehir maçının VAR'ı Ali Şansalan

Sivasspor Başakşehir maçının VAR'ı Ali Şansalan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Şansalan oldu.

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Şansalan oldu.

Süper Lig'in 40. haftasında Sivaspsor, bugün Başakşehir'i konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Maçın 4. hakemi Emre Kargın olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturacak. Şansalan'a, AVAR olarak Kerem Ersoy eşlik edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Başakşehir, Edin Visca'ya Trabzonspor'a transferi için söz verdi
Başakşehir, Edin Visca'ya Trabzonspor'a transferi için söz verdi
Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi peş peşe kötü haberler! 4 isim kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi peş peşe kötü haberler! 4 isim kadrodan çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Serdar Aziz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivasspor Başakşehir maçının VAR'ı Ali Şansalan - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 16:58:00. #1.16#

title