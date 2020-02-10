Sivasspor - Başakşehir maçının hakemlerine suç duyurusu!

10.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:31

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Sivasspor-Başakşehir maçında verdiği kararlar nedeniyle tartışılan hakem Halis Özkahya ve yardımcılarıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sivas Barosu, maçın tüm hakemleriyle ilgili Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Sivas Baro Başkanı Avukat Hacı Yılmaz Demir, Sivasspor - Başakşehir maçındaki kararları nedeniyle Halis Özkahya, yan hakemler ve VAR/AVAR hakemleri hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



"Paralel bir dizayn mı oluşturulmaya çalışılıyor"



Sivas Baro Başkanı Avukat Hacı Yılmaz Demir, Sivas Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında Sivasspor - Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya'ya verdiği kararlardan dolayı tepki göstererek suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.



Demir, "3 Temmuz şike operasyonuna paralel yeni bir dizayn mı düşünülmektedir diye düşünmüyor değiliz. Son haftalarda Sivasspor aleyhine verilen kararlar ve Sivasspor'un maçları kasıtlı bir şekilde aleyhimize kararlar puan kayıplarına sebep oldu. Barolar Avukatlık Kanunu'nun 76. maddesi gereği hukukun üstünlüğü korumakla ödevlidirler. Buradan hareketle ortada hukuka aykırı bir eylem varsa bu hukuka aykırı eylemlerin önüne geçmek ve gerekli soruşturma ile kovuşturmanın açılmasını sağlamak üzere işbu açıklamayı yapmaktayız. Özellikle müsabakanın 71. dakikasında Sivassporlu futbolcumuz Yasin Öztekin'in rakip kalenin ceza sahasının sağ tarafından içeri doğru orta yapmak isterken araya Başakşehirli futbolcu Gale Clichy girerek tabiri caizse koltuğunun altına topu alarak pozisyonun kornerle sonuçlanmasını sağlanmış. Gerek bu pozisyonda, gerekse diğer pozisyonlarda hakemler VAR uygulamasına gitmediği gibi bariz bir şekilde penaltı olan pozisyona karar vermemişlerdir. Biz bu işin takipçisi olacağız. 3 Temmuz şike operasyonuna paralel bir dizayn mı oluşturulmaya çalışılıyor acaba" dedi.



"Görevi kötüye kullanma suçunu işlemişlerdir"



Sivasspor'un aleyhine verilen kararlara karşı çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Demir, "Sivasspor aleyhine verilen kararlara karşı biz Sivas Barosu, Sivas il erkanı ve Sivasspor taraftarı olarak biz karşı çıkmaya devam edeceğiz. Özellikle son haftalarda yaşamış olduğumuz puan kayıplarının ve bariz hakem hatalarının sonucunda ortaya çıkması bizi fevkalade düşündürücü bir duruma sokmaktadır. Kamu görevini icra eden kişiler olarak değerlendirilen hakemler bariz bir şekilde Türk ceza kanunundaki görevi kötüye kullanma suçunu işlemişlerdir. Biz bu vesile ile başta orta hakem Halis Özkahya olmak üzere, özellikle VAR hakemleri hakkında gerekli soruşturma ve kovuşturmanın yapılması için müracaatımızı yaptık" ifadelerini kullandı.



"Artık iş yargıya intikal etti"



Demir son olarak, artık işin yargıya intikal ettiğini vurgulayarak, "Bizler mütevazi bir takımız, Sivasspor camiası mütevazi bir camia ama bizim yürekli ve çok güçlü bir taraftar kitlemiz, çok büyük bir camiamız var. Biz bu camiamızın başarısını hakemlerle ya da başka organizasyonlarla ortadan kaldırmak için çaba gösterenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Sivas Barosu olarak hukukun üstünlüğünü savunan bir kurum olarak hukukun işlemesi için biz var gücümüzle elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Gerek Valiliğimiz, gerekse Belediyemizin öncülüğünde Sivasspor'umuzun başarısına destek olmak için birçok organizasyon yapıldı. Bu organizasyonlar bir kısım çevreleri rahatsız etmeye başladı. Özellikle böylesine mütevazi bir takımın şu anda hali hazırda bütün engellemelere rağmen lider olarak devam ettirmesi birilerini rahatsız edecektir. Bu rahatsızlığı ortadan kaldırmak için biz kamuoyu oluşturmak adına, Sivasspor'umuzun yanında olmak adına ve gerekli soruşturmanın yapılması adına bugün müracaatımızı yaptık. İnşallah bu saatten sonra artık gerekli soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcılığımız yapacaktır. Artık iş yargıya intikal etti. Böylesi kararlar, böylesi talihsiz maçlar yaşanmamasını temenni ediyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA