Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri de Sivasspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak. Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği bu önemli maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri şimdiden merak konusu oldu. Peki, Sivasspor-Adana Demirspor maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

SİVASSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Sivasspor - Adana Demirspor mücadelesi, 29 Mart 2025 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren bu kritik karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak ve Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Sivasspor-Adana Demirspor maçı

SİVASSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Ligde kalma hedefi doğrultusunda mutlak galibiyete ihtiyaç duyan Sivasspor, kendi sahasında avantaj elde etmek isterken, sezonun bitimine haftalar kala Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise sahaya itibarını korumak adına çıkacak.