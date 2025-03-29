SİVASSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE: Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de bu haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri de Sivasspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak. Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği bu önemli maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sivasspor-Adana Demirspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylar…

SİVASSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaşacak. Kümede kalma mücadelesi veren Sivasspor için kritik öneme sahip olan karşılaşma, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maç beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI TAKİP