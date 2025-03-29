Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı

Toplumdaki derin siyasi kutuplaşma camilerde de hissedilmeye başladı
Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

3 ülkeyi sallayan depremlerde bilanço ağırlaşıyor
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar

İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM'den dikkat çeken karar
Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi

'Başörtüsü' krizinin büyüdüğü okulda müdür baygınlık geçirdi

SİVASSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE: Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

SİVASSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE: Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın kritik mücadelelerinden biri olan Sivasspor-Adana Demirspor maçı, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşması hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? İşte, merak edilen soruların yanıtları ve Sivasspor-Adana Demirspor maçının canlı izleme linki…

Trendyol Süper Lig'de bu haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri de Sivasspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak. Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği bu önemli maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sivasspor-Adana Demirspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylar…

SİVASSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaşacak. Kümede kalma mücadelesi veren Sivasspor için kritik öneme sahip olan karşılaşma, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maç beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE: Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?SİVASSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI TAKİP

SİVASSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI SKOR TAKİBİ!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.