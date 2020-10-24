Sivasspor 1967 fidan dikti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivasspor 1967 fidan dikti

24.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.10.2020 17:14

- Sivasspor 1967 fidan dikti Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ndeki ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, 1967 fidan daha toprakla buluşturdu.

- Sivasspor 1967 fidan dikti

SİVAS - Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ndeki ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, 1967 fidan daha toprakla buluşturdu.

'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası ile Sivas'ın orman varlığını artırmak ve erozyonu önlemek için sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, Sivasspor yönetim kurulu da kulüp tesislerinde ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni alt yapı sahalarının yanında bulunan boş alanı ağaçlandırma bölgesi olarak belirleyen Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu, Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte 1967 fidanı toprakla buluşturdu. Dikilen fidanlara futbolcuların ve yönetim kurulu üyelerinin adı verildi.

Fidan dikme töreninde konuşan Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, dikilen her fidanın çok büyük anlamının olduğunu belirterek, "1 fidan 15 tane insanın tükettiği fidanı üretiyor. Villarreal maçında bizi oyununuzla çok mutlu ettiğiniz için hem de bu etkinliğe katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Otyakmaz: "Avrupa'da başarılı olacağız"

Başkan Mecnun Otyakmaz ise Villarreal karşısında mağlup olmalarına rağmen oynadıkları futbolla Türkiye'nin desteğini arkalarına aldıklarını belirterek, "Bunu başardığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarınızda neler yapabileceğimizin çok güzel örneklerini gösterdiniz sahada. Futbol sadece futbol değildir. Sizler, göz önünde olan insanlarsınız. Yapacağımız bu tür etkinliklerle de gençlere örnek olacaksınız. Doğaya çok önemli katkıda bulunacağız. Bu etkinliğe katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacağınıza inanıyoruz, hiçbir şüphemiz yok" dedi.

Sivasspor 1967 fidan dikti
Sivasspor 1967 fidan dikti
Sivasspor 1967 fidan dikti
Sivasspor 1967 fidan dikti
Sivasspor 1967 fidan dikti
Sivasspor 1967 fidan dikti
Sivasspor 1967 fidan dikti
Sivasspor 1967 fidan dikti
Sivasspor 1967 fidan dikti
Sivasspor 1967 fidan dikti
Sivasspor 1967 fidan dikti
Sivasspor 1967 fidan dikti
Sivasspor 1967 fidan dikti
Sivasspor 1967 fidan dikti
Sivasspor 1967 fidan dikti
Sivasspor 1967 fidan dikti
Sivasspor 1967 fidan dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Süleyman Soylu Engin Yıldırım Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Işın Karaca Derviş Zaim Sinem Kobal Birkan Sokullu
Spor Falcao Samatta Fatih Terim Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Adana Jandarma Türk Lirası Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor 1967 fidan dikti - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 17:22:51. #1.14#
title