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Sivaslı pancar üreticileri fabrika istiyor

Sivas'ta şeker pancarı hasadına günler kala üreticiler, kentte bir şeker fabrikası kurulmasını istedi.

Sivaslı pancar üreticileri fabrika istiyor
28.08.2020 23:10 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:14

Sivas'ta şeker pancarı hasadına günler kala üreticiler, kentte bir şeker fabrikası kurulmasını istedi.

Türkiye'nin önde gelen pancar üreticisi illerinden Sivas'ta Nisan ayında ekilen şeker pancarlarının hasadına günler kaldı. Sivas'ta hasadı yapılacak pancarlar Turhal başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki şeker fabrikalarına gönderilecek. Sivas'ta 100 dönüm alanda şeker pancarı üretimi yapan çiftçi Yakup Çoban, Turhal'da üretilen şeker pancarının Sivas merkez ve ilçelerde üretilen şeker pancarının dörtte biri kadar bile olmadığını ifade edip Sivas'ta da bir şeker fabrikasının kurulması gerektiğini söyledi.

Üretici fabrika istiyor

Çiftçi Yakup Çoban, şeker pancarı kotalarının geçen seneye göre düştüğünü belirterek, "Kotalarımız geçen seneye göre düştü. Geçen sene 650-700 tonluk kotamız bu sene 500 tona düşürüldü. Pancar talebimiz de verimler arttıkça, kotalarımız düşüyor. Bunun sebebinin de çiftçilerin biraz daha esnek davrandığını düşünüyorum. Normal de Sivas'ta bir şeker fabrikası olması gerekirken Turhal'a şeker fabrikası kuruluyor. Turhal da Sivas merkezin ve ilçelerinin ektiği pancarın dörtte biri ekilmiyor ama fabrikanın ne yazık ki Turhal'da olması bizim için içler acısı bir durum. Burada Sivas şeker fabrikasının temeli atıldı ve öylece atıl kaldı. Biz bundan mustaribiz, biz oralara kadar götürüyoruz. Firelerin çok düşmesi bizi yıpratıyor. Fire çok düşünce de çiftçi olarak biz altından kalkamıyoruz" dedi.

"Hedefimiz 700 ton civarında"

Bu yıl hedefinin 100 dönümden 700 ton pancar elde etmek olduğunu ifade eden Çoban, "Geçen sene 600-650 ton kadar teslim ettik. Bu sene de hedefimiz 700 ton civarında. Doğal afetler olmadığı sürece şuanda randımanımız da iyi gözüküyor. Sivas merkezde de 7 kişilik bir grubumuz var. Bu grubun içinden biriyiz biz Sivas merkeze biz kota aldık, normalde Sivas merkezde kota yoktu 3-4 yıl önce bize kota açıldı. Sivas merkezi yeniden pancara kazandırdık. Daha önceleri ekiyorduk, bizim buradan kotayı kaldırdılar. Daha önce biz buraya teslim ediyorduk. Şimdi Turhal'a teslim ediyoruz. Şeker pancarının ekimini Nisan ayında başlar 1 aylık süre içerisinde ekimler biter. Söküm zamanı da 1 ay sonra 9'uncu ayın sonu 10'uncu ayın başlarında başlar. 11'inci aya kadar sürüyor. Yağış alan yer sıkıntı yaratmazsa 1 ay içerisinde hasadı yapılmış oluyor. Fiyatlar fena değil biraz daha artarsa biz seviniriz. Normalde fiyatlar iyi hububata bakarsak bunlar iyi. Geçen sene 350 liradan taban fiyat koyuldu, 400-450'ye kadar çıktı. Neden bu kadar fark var şeker ve polardan, şeker oranına göre fabrika bize değer biçiyor ona göre değerinde almış oluyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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