Sivas'ta Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon
Sivas’ta sokak satıcılarına yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 7 gün içerisinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda; 11,40 gram esrar maddesi, 32,91 gram bonzai maddesi, 12 adet Gerica hap kontrole tabi ilaç ve 2 adet Ectasy hap el geçirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SİVAS
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