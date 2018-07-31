Sivas'ta Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon

Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 7 gün içerisinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda; 11,40 gram esrar maddesi, 32,91 gram bonzai maddesi, 12 adet Gerica hap kontrole tabi ilaç ve 2 adet Ectasy hap el geçirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SİVAS