Sivas'ta işçi servis midibüsü devrildi: 1 yaralı
13.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:48
Sivas'ın Divriği ilçesinde işçi servis midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde işçi servis midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
K.K. (51) yönetimindeki 67 SN 394 plakalı bir maden şirketine ait işçi servis midibüsü, Divriği-İliç kara yolunda bariyerlere çarptı.
Kazada devrilen midibüs şoförü K.K. yaralandı.
Midibüsün madende çalışan işçileri bıraktıktan sonra ilçeye dönmek üzere yola çıktığı anlaşıldı.
Kaza nedeniyle Divriği-İliç kara yolu trafiğe kapanırken, devrilen aracın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya