Fırtına ağaçları kökünden söktü
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Fırtına ağaçları kökünden söktü

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT - Haberler | 3. Sayfa

Fırtına ağaçları kökünden söktü Sivas'ta kökünden sökülen ağaçlar fırtınanın kuvvetini ortaya koydu.

Fırtına ağaçları kökünden söktü

SİVAS - Sivas'ta kökünden sökülen ağaçlar fırtınanın kuvvetini ortaya koydu.

Sivas'ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinde etkili olup 10 dakika süren fırtınada çok sayıda çatı uçmuş çok sayıda araç hasar görmüştü. Günün aydınlanması ile görüntülenen kökünden sökülmüş ağaçlar fırtınanın kuvvetini ortaya koydu. Bir çok ağaç kökünden sökülürken rüzgarın etkisi ile kopan dallar da araçlara zarar verdi.

Fırtına ağaçları kökünden söktü
Fırtına ağaçları kökünden söktü
Fırtına ağaçları kökünden söktü
Fırtına ağaçları kökünden söktü
Fırtına ağaçları kökünden söktü
Fırtına ağaçları kökünden söktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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