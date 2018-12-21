Sivas'ta, 5 Bin 523 Öğrenci Sinemayla Buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" işbirliği protokolü kapsamında Sivas'ta, 5 bin 523 öğrenci sinemaya gitti.

Milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencileri hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında çok sayıda Sivaslı öğrenci sinema ile buluştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen araçlarla merkez orta okullarından 4 bin 226, merkez köy orta okullarından 953, Kangal ilçe orta okullarından 46, Hafik ilçe orta okullarından 210 ve Yıldızeli ilçe orta okullarından 88 öğrenci olmak üzere toplam 5 bin 523 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Ayla filmini ücretsiz olarak izledi.

Kaynak: AA