Sivas Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, Ulaş'ta
Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Ulaş'ta ziyaretlerde bulundu.
Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Ulaş'ta ziyaretlerde bulundu.
Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, Gül'den çalışmalar konusunda bilgi aldı.
Daha sonra Ulaş İlkokulu ve Ulaş İmam Hatip Ortaokulu'nda sınıfları gezen Savaşçı, öğrencilerle sohbet etti.
Öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Savaşçı, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Gül ise, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Savaşçı'ya teşekkür etti.