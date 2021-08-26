Sivas maçı kaçta? Kopenhag Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag Sivasspor maçı hangi kanalda? Sivas maçı ne zaman? İşte 11'ler!
Sivas maçı ne zaman? sorusu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. İlk maçta evinde 2-1 mağlubiyet ile ayrılan Sivasspor, Danimarka'nın güçlü ekibi Kopenhag'ın karşısına çıkıyor. Peki, Sivas maçı kaçta? Kopenhag Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag Sivasspor maçı hangi kanalda? Sivas maçı ne zaman? İşte Kopenhag Sivasspor maçı 11'leri! Sivas maçı ne zaman? Avrupa Konferans Ligi Kopenhag Sivasspor maçı kaçta, hangi kanalda?
Sivasspor ile Kopenhag'ın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff 2. mücadelesi son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Vatandaşlar internette en çok "Sivas maçı kaçta? Kopenhag Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag Sivasspor maçı hangi kanalda? Sivas maçı ne zaman? İşte 11'ler!" sorularını aratmakta. Sivasspor'un Kopenhag deplasmanı ile ilgili detaylar haberimizde.
SİVAS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Kopenhag ile Sivasspor arasında oynanacak mücadele 26 Ağustos 2021 tarihinde TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.
SİVAS MAÇI SAAT KAÇTA?
Parken stadyumunda oynanacak mücadele saat 20.00'den itibaren TRT SPOR'dan şifresiz olarak yayınlanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Kopenhag ile Sivasspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff 2. maçını Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek.
SİVASSPOR MAÇINDA VAR VAR MI?
UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff mücadelelerinde VAR hakem uygulaması bulunmamakta.
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KOPENHAG SİVASSPOR MAÇI 11'LER!
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Koray, Uğur, Ziya, Gradel, Fajr, Hakan, Cofie, Kayode, James
Kopenhag: Grabara, Diks, Khotcholava, Boilesen, Kristansen, Stage, Zeca, Falk, Mas, Daramy, Wind.