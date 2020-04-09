SİVAS Karantinadaki köyde sessizlik hakim Karantinadaki köyde sessizlik hakimKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Sivas'ın Zara ilçesine bağlı 750 nüfuslu Korkut köyünde sessizlik yaşanıyor.

Karantinadaki köyde sessizlik hakim

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Sivas'ın Zara ilçesine bağlı 750 nüfuslu Korkut köyünde sessizlik yaşanıyor.

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında köy, mahalle ve mezralardan oluşan 19 yerleşim yeri karantina altına alındı. Zara ilçesine 39 kilometre uzaklıkta bulunan Korkut köyü de, koronavirüs vakasına rastlanması nedeniyle 6 Nisan günü İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı. Giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatılan köyde, halkın ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek grupları karşılıyor. Köyde yaşayanlar evlerinde vakit geçiriyor.

Köy sakinlerinden Yunus Demirel, "Malum sıkıntılardan dolayı köyümüze geldik. Bu süreci burada değerlendirmeye çalışıyoruz. Gerek karantina hususunda, gerekse izolasyon hususunda mümkün mertebe söylenenlerin tamamını yapmaya çalışıyoruz. Karantina sürecinde zamanımızı evde geçirmeye çalışıyoruz. Gerek kendi sağlığımız ve sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmak açısından, gerekse bu hususta devletimize yardım açısından evde kalmaya çalışıyoruz. Köylüler genelde vakitlerini dışarıda geçiren insanlardı. Ama biz zamanımızı evde değerlendiriyoruz. Savaşlar bazen cephede kazanılmayabilir. Biz de bu hususta büyük bir savaş verdiğimizi düşünerek, evde kalmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA