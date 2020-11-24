Sivas Hizmet Vakfı meslek lisesi öğrencilerine burs verecek
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Sivas Hizmet Vakfı meslek lisesi öğrencilerine burs verecek

24.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:00
Sivas Hizmet Vakfı meslek lisesi öğrencilerine burs verecek

Sivas Hizmet Vakfı tarafından 4 yıldır sürdürülen "Sivaslılar Evlatlarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında bu sene ilk kez belirlenen 3 meslek lisesinde okuyan ortaöğretim öğrencilerine burs verilmesi için protokol imzalandı.

Sivas Hizmet Vakfı tarafından 4 yıldır sürdürülen "Sivaslılar Evlatlarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında bu sene ilk kez belirlenen 3 meslek lisesinde okuyan ortaöğretim öğrencilerine burs verilmesi için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ahmet Muammer Bey Salonu'nda düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Hizmet Vakfı olarak "Sivaslılar Evlatlarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında geçen yıllarda lisans öğrencilerine burs yardımlarının aksatılmadan sürdürüldüğünü belirtti.

Ayhan, bunun yanında, "Tut Elimden Projesi" ve "Genç Mucitler Projesi" ile güzel işler ve başarılar elde edecek gençlerin ihtiyacı olan maddi destekleri karşılamaya çalıştıklarını aktardı.

Vali Ayhan, 300 öğrenciye 6 ay süreyle aylık 100 lira burs verileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan öğrencilerimizden okul müdürlüklerince belirlenen 300 öğrencimize bu öğretim dönemi boyunca 6 ay süreyle Sivas Hizmet Vakfı tarafından aylık 100 lira olarak karşılıksız burs verilecektir. Hayır sahibi vatandaşlarımızın katkısıyla oluşan bursların öğrencilerimize bir nebze de olsa katkısı olacaktır."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivas Hizmet Vakfının tüm kesimleri temsil ettiğini ifade etti.

???????Konuşmaların ardından, Sivas Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Vali Salih Ayhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı protokolü imzaladı.

Programa, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Hizmet Vakfı Genel Sekreteri İbrahim Yasak, Sivas Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Recai Gülez, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Recep Basmacı ile Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halil Duman katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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