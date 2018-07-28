Sivas Belediyesi'ne Hediye Taziye Aracı

Sivas'ta bir lokanta işletmecisi belediyeye taziye aracı hediye etti.

Cenaze taziyelerinde yaşanan sıkıntılar neticesinde vatandaşların mağduriyetini gidermek için Sivas Belediyesi tarafından hizmete sunulan taziye araçlarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Kentte faaliyet gösteren bir lokantanın sahibi Ahmet Usta tarafından satın alınan taziye aracı, Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağışlandı. Böylece taziye aracı sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

Aracın teslimatında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, talepleri üzerine Ahmet Usta tarafından satın alınan taziye aracının belediyeye hediye edildiğini söyleyerek kendisine teşekkür etti.

Halka hizmet edenlerin yanında olmayı bir vazife olarak gördüklerini söyleyen Ahmet Usta ise, "Memleketimize hizmet eden başkanımıza yardımcı olabilmek gayesiyle bu katkıyı sağladık. Bundan sonra da üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız." dedi.

Hayır yapmanın zenginlikle alakalı olmadığını aktaran Belediye Başkanı Sami Aydın da, "Ahmet Usta sağ olsun halkımızın hizmetinde kullanılmak üzere bir taziye aracı hibe etti. Allah hayrını kabul etsin. Biz bu hizmeti başlatırken, bazı vatandaşlarımızın evlerinin taziye için uygun olmadığını düşünerek hayata geçirmiştik. İçerisinde mutfağı, kliması olan, 35 kişi kapasiteli bir araç ile taziye hizmetini başlattık. Çok olumlu dönüşler alınca bu araçların sayısını artırdık. Bazı vatandaşlarımız da hibe yoluyla bize katkı sundular. Onlardan biri de Ahmet Usta, kendisine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. - SİVAS