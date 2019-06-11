SİVAS ARAZİ ORTASINDA KÖYLÜLERİN DOĞAL JAKUZİ KEYFİ

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyü yakınlarındaki arazi ortasından çıkan ve termal olduğu sanılan sıcak su, köylülerin doğal jakuzi mekanı oldu. Köy Muhtarı Serdar Yıldırım, Burası kaplıca bölgesine yakın. Şifalı bir su. Değerlendirilmesini bekliyoruz dedi.

Sivas kent merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Yeniyapan köyü yakınlarında araziden çıkan su, köy gençlerinin eğlence mekanı oldu. Yeraltından şiddetli bir şekilde kaynayarak çıkan ve sıcaklığı 35-40 derece civarında bulunan su, doğal bir jakuzi görünümünü andırdı. Yazın havaların da ısınmasıyla birlikte köyün gençleri, zaman zaman suyun çıktığı kaynak noktasına girerek keyif yapıyor. Köy sakinleri de Sivas'ın meşhur Sıcak Çermik Kaplıca havzası ile aynı bölgede bulunan ve benzer özellikler taşıyan suyun değerlendirilmesini istiyor.

Yeniyapan köyü muhtarı Serdar Yıldırım, sıcak suyun yaklaşık 2 yıl önce arazide ortaya çıktığını belirterek, Bu su köyümüzün arazisinde çıkıyor. Kükürtlü bir su. Yetkililerden, büyüklerimizden buranın değerlendirilmesini istiyoruz. Gençlerimiz buraya gelip eğleniyorlar. Şifalı bir su da diyebiliriz dedi.

Yetkililerin daha önce bölgeye gelip inceleme yaptığını, ancak bir gelişme olmadığını belirten Yıldırım, Buranın değerlendirilmesini ve eğer mümkünse turizme açılmasını istiyoruz. Su, Sıcak Çermik kaplıcasındaki ile aynı derecede diyebiliriz. Su, şu an burada boşa akıp gidiyor diye konuştu.

SICAK SU KEYFİ

Köyün gençlerinden Nuri Doğan, zaman zaman kaynağa gelip suya girdiklerini belirterek, Bu su doğal ve Allah'ın bize verdiği bir güzellik. Biz de buraya sıklıkla gelip eğleniyoruz. Su sürekli yenilenip değişiyor. Biz de burada zaman geçiriyoruz. Çok sıcak ve evde hazırlanmış su gibi keyif yapıyoruz. Buraya güzel şeyler yapılsa daha güzel olur. Doğal bir jakuzi gibi dedi.

Furkan Kuzgun ise, Burası bizim için eğlence mekanı oldu. Buralara tesis yapılarak suyun değerlendirilmesini istiyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA