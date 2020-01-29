Sismik izolatör nedir? Sismik izolasyon (Deprem izolasyonu) nasıl yapılır?

29.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:43

Sismik izolasyon her ne kadar depremin etkilerine karşı geliştirilen bir sistem olsa da yumuşak zeminlerde kullanılmaz. Yapının sağlam bir zeminde yapılmış olması gerekiyor. Öte yandan bitişik yapılarda da kullanımı uygun değildir. Sismik izolasyon faydaları neler?

SİSMİK İZOLASYON NEDİR?

Yapının deprem yu¨klerinin azaltılması anlamına gelir. söz konusu sismik izolasyon sistemi, bir yapının deprem yu¨klerini aktarmadaki en etkili tasarım teknolojisi olarak kabul edilir. Bu tasarım sayesinde sadece yeni yapıların degˆil, eski yapıların da temel ile u¨st c¸erc¸evesi arasında o¨zel izolato¨rler yerles¸tirilmesi yoluyla sismik izolasyon sagˆlamak mümkündür. Mu¨s¸terinin ihtiyacına go¨re kurs¸un c¸ekirdekli, yu¨ksek so¨nu¨mleme kapasiteli tipler ve su¨rtu¨nme tipi sismik izolato¨r mesnetler bulunmaktadır.

SİSMİK İZOLATÖR ÇEŞİTLERİ

Kurs¸un c¸ekirdekli izolato¨r mesnetler; kurs¸un c¸ekirdek, as¸ırı hareketler sırasında etkili so¨nu¨mlemeyi kolaylas¸tırır. Kurs¸un c¸ekirdegˆin so¨nu¨mleme kapasitesi % 25'den bu¨yu¨k olabilir.

Yu¨ksek so¨nu¨mlemeli kauc¸uk izolato¨r mesnetler ise yu¨ksek so¨nu¨mleme kapasitesi olan kauc¸uk mesnetler, HDRB o¨zel biles¸imli so¨nu¨mleme o¨zellikli kauc¸uk ve kauc¸uk tabakaları arasında c¸elik plakalı takviye edilmis¸ c¸oklu katmanlardan olus¸ur. İsteğe göre dairesel ve dikdötgen şekillerinde üretilebilir.

SİSMİK İZOLASYON FAYDALARI NELER?

Depremden korunmak amacıyla özellikler; ABD, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, İtalya gibi ülkelerde kullanılan deprem izolasyonunun faydaları şöyle:

* Yüksek düzeyde can güvenliği

*Aynı oranda minimum düzeyde bakım gerekliliği

* Araştırma ve geliştirmeye ait projelerin korunması

* Yapıda bulunan mimari ve taşıyıcı elemanlarda minimum hasar

* Şiddetli deprem sonrasında hemen kullanım olanağı

* Köprü ve viyadükler de hasar görmeksizin kullanımına devam edilmesi

* Ulaşım yapılarında devam eden süreklilik

* Yapı içerisinde yer alan eşya ve cihazların korunması

SİSMİK İZOLASYON YAPILMASI SAKINCALI DURUMLAR

Sismik izolasyon olara bilinen deprem izolasyonunun yumuşak zeminler üzerine inşaa edilmiş yapılar için yapılması oldukça tehlikelidir. Yumuşak zeminlerde sismik izolasyon konularak yapı periyodunun artırılması halinde yapıya gelecek deprem yükü artacaktır. Diğer yandan bitişik nizam yapılarda izolasyon yapılması uygun değildir.

DEPREM İZOLASYONU - SİSMİK İZOLASYON NASIL YAPILIR?

Temel betonunda kolon filizleri çıkmak yerine bu temel-kolon bağlantı noktasına izolatörü temele monte edip izolatörün üstünden kolonu devam ettirerek uygulanabilir.

Yapıya iki adet radye temel yapmak amacıyla iki temel arası izolasyon bölgesi oluşturulması, yapı çevresinin hareket kabiliyeti kazandırmak adına kuranglez perde açılması yapılabilir vesismik izolatörün yanında sismik izleme sistemi montajı sağlanabilir. Güçlendirme deprem izolasyonundakauçuk izolatör kolonlar kesilerek araya yerleştirilir.