Şişli'de rehin alındığı sağlık merkezinde kurtarılan hemşireden teşekkür ziyareti
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Şişli'de rehin alındığı sağlık merkezinde kurtarılan hemşireden teşekkür ziyareti

08.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:15
Şişli'de rehin alındığı sağlık merkezinde kurtarılan hemşireden teşekkür ziyareti

Şişli'de çalıştığı özel tıp merkezinde rehin alındıktan sonra kurtarılan hemşire Hayrunisa Can, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Şişli'de çalıştığı özel tıp merkezinde rehin alındıktan sonra kurtarılan hemşire Hayrunisa Can, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Şişli Kaymakamı Türkel, hemşire Can ile yakınlarını makamında ağırladı.

Ziyarette, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da yer aldı.

Olayın geçmişi

Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezine gelen şüpheli, yaşadıkları tartışma üzerine bıçakla hemşire Hayrunisa Can'ı rehin almış, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine özel harekatçıların da bulunduğu polis ekipleri sevk edilmişti.

Rehin alan kişi ile irtibata geçerek ikna çalışması yürüten ekipler, şüpheli R.K'yi gözaltına almıştı. Olayda hafif yaralanan hemşire ise ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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