Şişli'de iş yeri yangını

ŞİŞLİ, İSTANBUL (Habermetre) - Haberler Şişli'de iş yeri yangını9 Aralık 2021 PerşembeŞişli Esentepe Mahallesi Salih Tozan Sokak üzerinde bulunan binanın bodrumkat iş yeri dahilinde yangın meydana geldi. Saat 00: 06 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Mecidiyeköy, Beyoğlu ve Şişli İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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