Şişli'de günlük kiralık evde işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı
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Şişli'de günlük kiralık evde işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı

30.01.2021 15:08 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:15
Şişli'de günlük kiralık evde işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı

ŞİŞLİ'de günlük kiralık evde işlenen cinayetle ilgili 2 kişi yakalandı.

ŞİŞLİ'de günlük kiralık evde işlenen cinayetle ilgili 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin birbirlerini suçlayarak 'kazara öldürdük' dedikleri ortaya çıktı. 

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Rasim Kocaman (43), Azerbaycan uyruklu Jabir R.(24) ve Hikmet T.(28) günlük kiralık ev tuttu. Saat sabah 07.50 sıralarında üç arkadaş alacak verecek yüzünden tartışmaya başladı.  Evden silah sesi gelmesiyle birlikte aynı apartmanda ikamet eden komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Rasim Kocaman'ın boynundan vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

 'KAZARA' ÖLDÜRDÜK

Asayiş  Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Jabir R.'yi evinde gözaltına aldı. Diğer şüpheliyi yakalamak için kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, Hikmet T.'yi ise Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cinayette kullanılan silah ile yakaladı. İki şüphelinin emniyetteki sözlü ifadelerinde  birbirlerini suçladıkları, ve 'kazara öldürdük' dedikleri öne sürüldü. 

APARTMANA GİRİŞ ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Hikmet T.'nin farklı suçlardan 16  sabıka kaydı, Azerbaycan uyruklu Jabir R.'nin ise her hangi bir kimlik, oturma izni olmadığı ve üzerinden sadece doğum belgesi çıktığı öğrenildi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Jabir R. ve Hikmet T.'nin apartmana giriş anları, güvenlik kamerasına yansıdı.


Şişli'de günlük kiralık evde işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı
Şişli'de günlük kiralık evde işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı
Şişli'de günlük kiralık evde işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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