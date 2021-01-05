Şirvan'da öğrencilere tablet ve yardımcı kaynak dağıtıldı
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Şirvan'da öğrencilere tablet ve yardımcı kaynak dağıtıldı

05.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:28
Şirvan'da öğrencilere tablet ve yardımcı kaynak dağıtıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde 185 öğrenciye tablet, 550 öğrenci ve 70 öğretmene de yardımcı kaynak dağıtıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde 185 öğrenciye tablet, 550 öğrenci ve 70 öğretmene de yardımcı kaynak dağıtıldı.

Şirvan Kaymakamı Recep Hasar'ın çabaları sonucu, uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla Bakanlık, Kaymakamlık ve Şirvan Belediyesinin desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve yardımcı kaynak temin edildi.

Eğitime destek olmayı sürdüreceklerini belirten Hasar, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uyumlu klavyeli tabletlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla öğrencilere dağıtıldığını söyledi.

Tabletlerin uzaktan eğitim için gerekli ekipmanı bulunmayan öğrencilerimizin bu ihtiyacını karşılayacağını dile getiren Hasar, "Eğitime destek amacıyla öğrencilerimize tablet ve kaynak desteği sunduk. Ayrıca okullarımızın kütüphanelerine kitap ve mobilya desteği, mantolama ve bilgisayar donatım malzemeleri ile EBA destek merkezleri kurduk. Pandemi nedeniyle öğrencilerimizin uzaktan eğitimde sıkıntı yaşamaması için Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordineli çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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