: Şırnak'ta 55 okulda "Tasarım Beceri Atölyesi" kurulacak

24.02.2020 21:11 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:13

Şırnak'ta "Tasarım Beceri Atölyesi Projesi" kapsamında 55 okulda atölye kurulacak.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, bir otelde yapılan proje tanıtım toplantısındaki konuşmasında, projenin 2 milyon 250 bin liralık bütçeyle onaylandığını, gençlerin tasarım ve beceri atölyelerinde ufuklarının genişleyeceğini söyledi.

Atölyelerde amacın çocukların zihinlerindeki yeni açılımları projeye dönüştürmek olduğunu vurgulayan Pehlivan, il genelinde 55 okulda atölyelerin kurulacağını, 655 okulu olan Şırnak'ta 2 yıla kadar bu rakamı 2 ya da 3 katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Pehlivan, "Bu atölyelerde belli bir süre geçtikten sonra, buralarda fen bilimleri, matematik, sosyal ve güzel sanatlar anlamında önemli çalışmalar ortaya konulacaktır. Bu çocuklarımız yeteneklerine göre üniversitelere, meslek liselerine, yüksek öğretimlere yönlendirildiğini göreceğiz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener de 55 okulda açılacak beceri atölyelerinin fen, matematik, yazılım ve tasarım, görsel sanatlar, ahşap ve metal, müzik, yaşam becerileri ile salon sporları atölyelerinden oluşacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından projenin tanıtımı yapıldı, Dicle Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Programa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, kaymakamlar ve kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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