Sırbistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Avustralya Büyükelçisi'ne 'Djokovic' talebi

Ünlü tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havalimanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesinin iptal edilmesinin ardından Sırbistan Dışişleri Bakanı Nemanja Starovic, Avustralya'nın Belgrad Büyükelçisi Daniel Emery'den Djokovic ile bizzat ilgilenmesini talep etti.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sırbistan Dışişleri Bakanı Nemanja Starovic, Büyükelçi Emery'nin Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalmayacağına ilişkin mahkeme kararını beklediği sırada kendisiyle ilgilenmek konusunda kişisel çaba göstereceği beklentisini dile getirdi. Bakanlığa göre Sırbistan, Avustralya yargısının kararını hiçbir şekilde etkilemek istemiyor. Ancak ülkenin yürütme makamlarının atacağı adımların, Avustralya ve Sırbistan arasındaki iyi ikili ilişkilere uygun olmasını bekliyor" denildi.

Ayrıca, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic dün yaptığı açıklamada, "Novak'ımıza, tüm Sırbistan'ın onunla olduğunu söyledim. Dünyanın en iyi tenisçisine yapılan bu tacizin bir an önce son verilmesi için her şeyi yapıyoruz" demişti.