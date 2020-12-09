Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova'yı tanırsam Nobel Barış Ödülü alırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova'yı tanırsam Nobel Barış Ödülü alırım

09.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:41
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova'yı tanırsam Nobel Barış Ödülü alırım

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Kosova'nın bağımsızlığına dair anlaşmayı imzalasam Nobel Barış Ödülü alacağımı garanti ederim." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Kosova'nın bağımsızlığına dair anlaşmayı imzalasam Nobel Barış Ödülü alacağımı garanti ederim." dedi.

Vucic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel'in, kısa süre önce söylediği "Sırbistan, Kosova'yı tanımadığı sürece Avrupa Birliği üyeliği kabul edilmeyecektir." ifadelerini değerlendirdi.

ABD Kongresinde gündeme gelen bu meselenin, kesinlikle Sırbistan'ın lehine olmadığını kaydeden Vucic, "Gelecek yeni ABD yönetiminin tutumunun farklı olmasını umuyorum. Bizim üzerimize düşen kendi politikamızı sürdürmektir." dedi.

Vucic, Sırbistan'ı büyük baskılarla mücadele edeceği günler beklediğini belirterek "Bu baskılar her zaman vardı. ABD seçimleri hakkında yaptığım açıklamalarda ne kadar haklı olduğumu şimdi görüyorum. Joe Biden'ı Donald Trump'tan daha iyi tanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Her koşulda ülkesinin çıkarlarını koruyacağını vurgulayan Vucic, hala Sırbistan'ın toprağı olarak gördükleri Kosova'nın bağımsızlığına dair anlaşmayı imzalarsa Nobel Barış Ödülü alacağını garanti ettiğini söyledi.

Vucic, AB tarafından da Kosova'nın bağımsızlığını tanınmalarına yönelik baskılara maruz kaldıklarını belirterek Sırbistan'ı zor bir dönemin beklediğini ifade etti.

Sırbistan-Kosova meselesi ve devam eden diyalog süreci

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak kabul ediyor.

Kosova, 100'den fazla ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınsa da aralarında AB üyelerinin de bulunduğu birçok ülke Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor.

Sırbistan ile Kosova arasındaki gergin ilişkiler ise sık sık gerilimi tırmandırıyor.

İlişkilerin normalleşmesi amacıyla AB ara buluculuğunda 2011'de başlatılan diyalog süreci, zaman zaman kesintilere uğrasa da devam ediyor.

AB'ye üyelik yolunda katılım müzakerelerini sürdüren Sırbistan'ın, birliğe üye olmadan önce Kosova'yı bağımsız bir ülke olarak tanıması gerekeceği ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

İlgili Haberler

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Sırbistan'da ödül aldı
TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Sırbistan'da ödül aldı
Süper Lig'in en iyileri ödüllerini aldı
Süper Lig'in en iyileri ödüllerini aldı
Tanır: '2021 yılı proje yılı olacak'
Tanır: "2021 yılı proje yılı olacak"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Demet Özdemir Haluk Bilginer
Spor Sörloth Tisserand Okan Buruk Erol Bulut İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova'yı tanırsam Nobel Barış Ödülü alırım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 19:49:22. #1.14#
title