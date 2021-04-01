Sinovac aşısı nedir? Sinovac aşı yan etkileri nedir? Sinovac aşı hangi ülkenin?

Sinovac, Çinli biyofarmasötik şirketi Sinovac tarafından geliştirilen potansiyel bir COVID-19 aşısı adayıdır. 2020'nin ortalarından itibaren, aşı adayı Faz III klinik araştırmalarından geçmeye başladı. Peki, Sinovac aşısı nedir? Sinovac aşı yan etkileri nedir? Sinovac aşı hangi ülkenin?

Sinovac AŞISI NEDİR? (CoronaVac)

CoronaVac, Çinli biyofarmasötik şirketi Sinovac tarafından geliştirilen potansiyel bir COVID-19 aşısı adayıdır. 2020'nin ortalarından itibaren, aşı adayı Faz III klinik araştırmalarından geçmeye başladı. Aralık ayında Brezilya'da Butantan Enstitüsü'nün açıkladığı faz 3 klinik çalışması sonuçları ara analizinde, toplam 252 COVID-19 vakası üzerinden aşının COVID-19 hastalığını engellemede %50,38 etkililiğe sahip olduğu; hastanede tedavi gerektirecek hastalığı engellemedeyse %77,96 etkili olduğu bildirildi. Bu sonuçlar, onaylanmış diğer COVID-19 aşılarına kıyasla daha düşük olmakla beraber, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen %50 etkililik oranının tam üstündedir. Sonuçlar henüz bilimsel bir dergide yayımlanmamış olup, basın açıklamasıyla bildirilmiştir. 2 ile 8 derece sıcaklığında buzdolabında saklanabilmektedir.

17 Ocak 2021 itibarıyla Çin, Türkiye, Brezilya, Hong Kong, Kolombiya, Şili, Bangladeş ve Endonezya'da aşının acil kullanım onayı bulunmaktadır. Ukrayna Türkiye'den sonra CoronaVac'a acil kullanım onayı veren 2'nci Avrupa ülkesi olmuştur.

Ekim ayında, Brezilya'nın ulusal düzenleyici kurumu Anvisa, 6 milyon doz CoronaVac ve hammadde ile ek 40 milyon doz üretmek için ithalat yetkisi verdi. Aşı, COVID-19 için kimyasal olarak inaktive edilmiş bir tam virüs aşısıdır.

Sinovac, aşının Covid-19 enfeksiyonundan korumada genel vakalar üzerinde yüzde 50.65 olduğunu duyururken, hastaneye yatma oranında yüzde 83.5 ve ölümleri önlemede yüzde 100 etkili olduğu kaydedildi.

Çin aşılarının riskleri ve yan etkileri

Halihazırda Çin'de dört şirket tarafından üretilen beş aşı adayı klinik deneylerin üçüncü aşamasında bulunuyor: Devlet şirketi Sinopharm'ın aşısı ile özel şirketler Anhui Zhifei Longcom Biologic Pharmacy, Cansino ve Sinovac'ın aşı adayları.

Dört aşı adayından üçü inaktif aşı olarak bilinen öldürülen virüsün vücuda enjekte edilmesi prensibine dayanıyor. Bu yöntem özellikle çocuk felci ve kuduz aşısına karşı yıllardır kullanılıyor. Türkiye'nin de sipariş ettiği Sinovac şirketine ait Coronavac aşısının klinik deneylerinin birinci ve ikinci aşamasının sonuçları Kasım ayında The Lancet Infectious Diseases bilim dergisinde açıklandı. Sonuçlara göre, aşının ciddi bir yan etkisi gözlemlenmedi. Gönüllülerin bildirdiklerine göre, hafif dereceli yan etkiler meydana geldi ve bu yan etkiler iki gün içerisinde kayboldu. En önemli yan etki olarak ise aşının vurulduğu yerdeki ağrı gösterildi. Sinovac aşısında da ilk dozun vurulmasından sonra bir kişide ağır alerjik reaksiyonlar gözlendiği bildirildi. Ancak söz konusu deneğin, ikinci dozun enjekte edilmesinden sonra benzer reaksiyonlar göstermediği belirtildi.

COVID-19 Aşısı Sonrası Yan Etkiler

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

Kaynak: DW Türkçe