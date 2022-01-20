Kar ve tipi nedeniyle çok sayıda yolun ulaşıma kapandığı Sinop'ta, kırsal kesimlerdeki hastalar zor şartlarda hastanelere ulaştırılıyor.

SİNOP (AA) - Kar ve tipi nedeniyle çok sayıda yolun ulaşıma kapandığı Sinop'ta, kırsal kesimlerdeki hastalar zor şartlarda hastanelere ulaştırılıyor.

Yoğun kar yağışının dört gündür aralıklarla devam ettiği Sinop'ta, kentin özellikle yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreyi aştı.

Çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal kesimlerde yaşayan ve hastalanmaları üzerine yardım çağırısında bulunan vatandaşlara ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Gerze ilçesinin Kuzsöku ile Erfelek ilçesinin İnesökü köylerinde yaşayan iki vatandaşın rahatsızlanması üzerine harekete geçen Özel İdaresi ekipleri, bölgeye ulaştı. Ekiplerin karla kapanan yolu açmasının ardından hastalar ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise vatandaşlara acil durumlar dışında sokağa çıkmamaları çağırısında bulunuldu.

Açıklamada, kar yağışının kent genelinde aralıklarla devam ettiği vurgulanarak, kar lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması uyarısı yapıldı.