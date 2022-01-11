Sinop'ta "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik gezi düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik gezi düzenlendi

Sinop'ta
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta Valilik tarafından hayata geçirilen "İlimizi Tanıyalıms Projesi" kapsamında bir grup öğrenciye kentin tarihi ve turistlik mekanları tanıtıldı.

SİNOP (AA) - Sinop'ta Valilik tarafından hayata geçirilen "İlimizi Tanıyalıms Projesi" kapsamında bir grup öğrenciye kentin tarihi ve turistlik mekanları tanıtıldı.

Sinop Valiliğince ilçe ve köylerde eğitim gören çocukların kenti daha iyi tanımaları amacıyla başlatılan proje çerçevesinde Dikmen ilçesinden bir grup öğrenci kent merkezine getirildi.

Kentin tarihi ve turistlik mekanlarını gezen öğrencilere, rehberler tarafından bilgilendirme yapıldı.

Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu da öğrencilerle Polisevi'nde bir araya gelerek yemek yedi.

Karaömeroğlu çifti burada öğrencilere çeşitli hediyeler de takdim etti.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title