Sinop'ta "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik gezi düzenlendi

SİNOP (AA) - Sinop'ta Valilik tarafından hayata geçirilen "İlimizi Tanıyalıms Projesi" kapsamında bir grup öğrenciye kentin tarihi ve turistlik mekanları tanıtıldı.

Sinop Valiliğince ilçe ve köylerde eğitim gören çocukların kenti daha iyi tanımaları amacıyla başlatılan proje çerçevesinde Dikmen ilçesinden bir grup öğrenci kent merkezine getirildi.

Kentin tarihi ve turistlik mekanlarını gezen öğrencilere, rehberler tarafından bilgilendirme yapıldı.

Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu da öğrencilerle Polisevi'nde bir araya gelerek yemek yedi.

Karaömeroğlu çifti burada öğrencilere çeşitli hediyeler de takdim etti.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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