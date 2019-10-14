Sinop'ta 90 yaşındaki kadın, kiracısı tarafından öldürüldü

14.10.2019 19:34

Sinop'ta 90 yaşındaki kadın, kiracısı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kaleyazısı Mahallesi Koca Sokak'ta Ümit U. (32), akşam saatlerinde aynı apartmanda yaşayan ev sahibi Sebahat Türk'ün (90) dairesine gitti.

Burada Türk'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren Ümit U, daha sonra emniyete giderek teslim oldu.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde "psikolojik sorunları" nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA