Sinop'ta 3 köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, görülen lüzum üzerine İlçe Pandemi Kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kurulca alınan karar gereği Hacıçay, Yenice ve Asarcık Camili köylerinde karantina başlatıldığı bildirilen açıklamada, bu köylere giriş ve çıkışların ikinci karara kadar kapatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA