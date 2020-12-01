Kütahya sessizliğe büründü
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Kütahya sessizliğe büründü

01.12.2020 21:45 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:05

Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar güvenlik görevlileri ile temizlik çalışanlarına kaldı.

Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar güvenlik görevlileri ile temizlik çalışanlarına kaldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Sokağa çıkma kısıtlamasına Kütahya'da vatandaşlar büyük oranda hassasiyet gösterdi. Saat 21.00 itibariyle Kütahya'nın en işlek bölgelerinden Atatürk Bulvarı, Zafer Meydanı ve Sevgi Yolu sessizliğe bürünürken, araç ve yaya trafiğinin tamamen durduğu kentte temizlik ekipleri görevlerini yaptı. Kısıtlamanın başladığı ilk anlarda polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, evlere paket servis yapan iş yerlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü gözlendi. Vatandaşlar, "Kütahyalılar devletimizin verdiği karara uymaktadır. Kısıtlamanın başladığı saat itibariyle herkes evine çekilmiştir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

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Kütahya sessizliğe büründü
Kütahya sessizliğe büründü
Kütahya sessizliğe büründü
Kütahya sessizliğe büründü
Kütahya sessizliğe büründü
Kütahya sessizliğe büründü
Kütahya sessizliğe büründü
Kütahya sessizliğe büründü
Kütahya sessizliğe büründü
Kütahya sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE

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