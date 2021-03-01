Sınavlar 8 Mart'a mı ertelendi? Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak?

Liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavlar için yeni bir tarih işaret edildi. Bu kapsamda öğrenciler Sınavlar 8 Mart'a mı ertelendi? sorusunun yanıtını aradı. 1 Mart itibarıyla normalleşmeye yakınlaşırken Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar ertelendi mi? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Liselerde sınav tarihleri ile ilgili beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Daha önce 1 Mart'ta yapılması planlanan ancak yeni alınan karara göre ertelenen yüz yüze sınavlar için tarih belli oldu. Yerinde karara bağlı olarak, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar ilerleyen günlerde planlama yapacak. MEB'den gelen daha önceki açıklamada, ilkokullarda tüm sınıf seviyelerinde, 8 ve 12'nci sınıflarda ise 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitim işaret edilmişti. İşte, liselerde yüz yüze sınav tarihleri ile ilgili yapılan açıklamalardan öne çıkanlar.

SINAVLAR 8 MART'A MI ERTELENDİ?

Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.

Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.

BAKAN SELÇUK DETAYLARI PAYLAŞTI: SINAVLAR YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çekimleri İstanbul Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde yapılan ve CNN Türk Televizyonu'nda yayınlanan 5N1K Programı'na katılarak eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Liselerde yüz yüze sınav için tarih belli olduSon dakika: Liselerde yüz yüze sınav için tarih belli oldu

Yüz yüze eğitime geçişle ilgili yeni dönemde kararların nasıl alınacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, yerinde karar verme sürecine ilişkin detayları paylaştı.

İllerde yüz yüze eğitimle ilgili kararların nasıl verileceğine ilişkin detaylar veren Bakan Selçuk, ayrıntıların pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görüşüleceğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Genel fotoğraf şu: Her hafta Sağlık Bakanlığı, şehir bazında son 7 günde 100 binde görülen vaka sayısını açıklayacak ve düşükten çok yükseğe kadar 4 basamakta ayrılmış olan risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenmiş olacak ve buna göre o şehrin valisi ve il hıfzıssıhha kurulu o şehirde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek. Bir kar tatili olduğunda merkezi bir karar alıyor muyuz? Almıyoruz bakanlık olarak. O ilin valisi karar alıyor ve ilan ediyor. Burada da yerinde karardan kasıt bu. Önümüzdeki haftadan itibaren süreç bu şekilde işleyecek."