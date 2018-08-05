Sınava Geç Kalan KPSS Adayları Tepki Gösterdi

Samsun'da, 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öğretmenlik alan bilgisi testine (ÖABT) geç kalan adaylar duruma tepki gösterdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde sınava girecek çok sayıda aday, trafikte yaşanan aksama nedeniyle sınav saatini kaçırdı.

Başlama saati 10.00 olarak belirlenen ve adaylara en geç 15 dakika önce sınav salonunda olmaları gerektiği duyurulan sınav için erken gelen adaylar, okul görevlileri ve polis ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolü ve aramanın ardından içeri alındı.

Kentte, Uluslararası Falcon Fest Festivali kapsamında düzenlenen triatlon yarışları için Samsun - Sinop karayolu Atatürk Bulvarı üzerinde yolun tek şeride düşürülmesi ve üniversiteye yakın bölgedeki yol çalışmalarından dolayı trafikte aksamalar yaşandı. Bazı adaylar, yolda araçtan inerek sınava yetişmeye çalıştı.

Geç kalan adaylar, girişlerde uygulanan "15 dakika" kuralına rağmen son 5 dakikaya kadar sınava girebildi.

Sınava geç kalan çok sayıda aday ve yakınları ise görevlilere ve trafiğin aksamasına tepki gösterdi.