HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Sinan Ören'in yeni hedefi 400 metre engellide Türkiye rekoru

Mersin'de yapılacak Olimpik Deneme Yarışmaları'nda ter dökecek milli atlet Sinan Ören, 23 yaş altı erkekler 400 metre engelli kategorisinde Tuncay Örs'e ait 13 yıllık Türkiye rekorunu kırmayı hedefliyor.

07.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:29

Mersin'de yapılacak Olimpik Deneme Yarışmaları'nda ter dökecek milli atlet Sinan Ören, 23 yaş altı erkekler 400 metre engelli kategorisinde Tuncay Örs'e ait 13 yıllık Türkiye rekorunu kırmayı hedefliyor.

Ankara'da 18-19 Temmuz'da sezonun ilk açık saha yarışmalarının düzenlediği Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde mücadele eden 22 yaşındaki milli sporcu, olimpiyat üçüncüsü Yasmani Copello'nun da koştuğu 300 metre yarışını 32.46'lık derecesiyle kazandı.

Sinan Ören bu zamanıyla, dünya şampiyonu unvanına sahip Ramil Guliyev'in, İsveç'in Karlstad kentinden düzenlenen Folksam Grand Prix 2016 yarışlarındaki 32.61'lik Türkiye rekorunu geçmeyi başararak, yeni rekortmen oldu.

Derecesi aynı zamanda 23 yaş altı Türkiye rekoru olarak da kayıtlara geçen Sinan, büyük sevinç yaşadı.

Belarus'un Minsk kentinde 31 Temmuz- 2 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Uluslarası Atletizm Yarışmaları'nda yarışan Sinan Ören, şampiyonanın ilk gününde 400 metre seçmesini 46.98 ile kazanıp, en iyi derecesini 47 saniyenin altına indirmeyi başardı.

Milli sporcu, organizasyonun ikinci gününde de derecesini 46.95'e çekerek iki kez PB (personal best) yapıp, şampiyonayı ikincilikle tamamladı.

Mersin'de 6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Olimpik Deneme Yarışmaları'na katılacak Sinan, organizasyonun ikinci gününde 23 yaş altı erkekler 400 metre engelli kategorisinde Tuncay Örs'e ait 13 yıllık Türkiye rekorunu kırmayı hedefliyor.

Sinan Ören: "Ben inanıyorum ki çok iyi bir derece gelecek"

Milli atlet Sinan Ören, AA muhabirine, çok iyi bir sezon geçirdiğini anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini anlatan Sinan Ören, "Sezon istediğim gibi geçiyor. Planladığım strateji doğrultusunda ilerliyor ve hedeflerime ulaşıyorum." dedi.

Sinan, son dönemlerde yakaladığı çıkışla rekorlarla dolu bir sezon geçirdiğini belirterek, başarısının kendisine moral verdiğini aktardı.

Hedeflerini büyüterek yoluna devam ettiğini vurgulayan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Sıradaki hedefim Mersin'de düzenlenecek Olimpik Deneme Yarışmaları'nda 400 metre engellide Tuncay Örs'e ait Türkiye rekorunu kırmak. Tuncay Örs'ün rekoru 50.70, ben en son 50.75 koşmuştum. Şu anki durumuma bakıldığında rekorun geleceğini görüyoruz. Rekoru kırmak için durmadan çalışıyorum. Ben inanıyorum ki çok iyi bir derece gelecek. Kendi şehrimdeyim, doğup büyüdüğüm topraklarda ev sahibiyim. Benim tam olarak kırmak istediğim rekor buydu. Rekor gelirse tüm sezonun stresini, baskısını üzerimden atıp, çok mutlu olacağım."

Sinan Ören'in yeni hedefi 400 metre engellide Türkiye rekoru

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir Ekonomi
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü Magazin
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız Ekonomi
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu...
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum Politika
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın Ekonomi
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Younes Belhanda, 6 ay önceki kırmızı kart için ceza kesen Galatasaray'a rest çekti: Ayrılmayacağım
Younes Belhanda, 6 ay önceki kırmızı kart için ceza kesen Galatasaray'a rest çekti: Ayrılmayacağım
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Somalı madencilerin kıdem ve ihbar tazminatı başvuruları başladı
Somalı madencilerin kıdem ve ihbar tazminatı başvuruları başladı
Lazio, Vedat Muriqi'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti
Lazio, Vedat Muriqi'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Arduç Hande Erçel Kenan Doğulu Coşkun Sabah
Spor Ali Koç Jose Sosa Fatih Terim Burak Yılmaz Gökhan Gönül
Daha Fazla Beyrut Ağustos Beşiktaş Caner Erkin
Şu an buradasınız: Sinan Ören'in yeni hedefi 400 metre engellide Türkiye rekoru - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 12:17:18. #1.14#
title