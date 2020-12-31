Simav'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kütahya'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, sahte içki üretip sattıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çavdır Mahallesi'ndeki bir bağ evi ile Kekliktepe Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda bidonlar ve pet şişeler içinde 31,5 litre sahte votka, 10 litre viski, 2,5 litre rakı ile 9 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.D. ve Ş.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Çertik