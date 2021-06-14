Silvan Barajında Ön Yüz Beton İmalatı Başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silvan Barajında Ön Yüz Beton İmalatı Başladı

Silvan Barajında Ön Yüz Beton İmalatı Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır'a yaptığı yatırımlarla Diyarbakır ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır'a yaptığı yatırımlarla Diyarbakır ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Diyarbakır ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Diyarbakır ilimizde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak Baraj, Gölet ve Sulama tesislerinin yanı sıra Islah çalışmalarıyla da çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapımı devam eden Silvan Barajı'nın ön yüz beton imalatlarına başlandı. Gövde dolgusu tamamlanan ve ön yüz beton imalatlarına başlanan Silvan Barajının tamamlanması ile 2 milyon 350 bin 58 dekar arazi sulanacak ve yılda 681 milyon kilovat saat enerji üretilecek. Ön Yüz Beton İmalatlarına BaşlandıSilvan Barajı'nın en önemli aşamalarından birisi olan gövde dolgusu geçen aylarda tamamlandı. Barajda ön yüz beton imalatlarına başlandı. Barajın 2022 yılı sonunda tamamlanması ve Silvan Projesinin bütün bileşenlerinin tamamlanması ile 2021 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 2, 11 milyar TL tarımsal katkı sağlanması hedeflenmektedir. Silvan Barajı temelden 175, 5 metre yüksekliği ile kendi sınıfında ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek barajı. 7, 3 milyar metreküp su biriktirme hacmine sahip barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Sarp Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Diego Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Silvan Barajında Ön Yüz Beton İmalatı Başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 11:22:02. #1.13#

title