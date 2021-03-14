Silivri'de kaçak tütün operasyonu
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Silivri'de kaçak tütün operasyonu

14.03.2021 10:16 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:22
Silivri'de kaçak tütün operasyonu

Silivri'de 4 ayrı adreste kaçak tütün operasyonu düzenlendi.

Silivri'de 4 ayrı adreste kaçak tütün operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 4.42 kilogram kıyılmış tütün, 9,5 kilogram nargile tütünü, 111,5 kilogram tütün, 5 kilogram maraş otu, 41 bin 190 adet dolu makaron, bin 200 adet bandrol, 1 adet dolum makinesi, 1 adet kompresör, 24 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Silivri'de 4 ayrı adreste kaçak tütün üretimi yapıldığını belirledi. Eş zamanlı operasyonlar düzenleyen polis, iş yerlerinde aramalar yaptı. Yapılan aramalarda 4.42 kilogram kıyılmış tütün, 9,5 kilogram nargile tütünü, 111,5 kilogram tütün, 5 kilogram maraş otu, 41 bin 190 adet dolu makaron, bin 200 adet bandrol, 1 adet dolum makinesi, 1 adet kompresör, 24 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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