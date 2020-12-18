Silivri Belediyesinden öğrencilere evde kurs desteği
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Silivri Belediyesinden öğrencilere evde kurs desteği

18.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:52
Silivri Belediyesinden öğrencilere evde kurs desteği

Silivri Belediyesi, pandemi döneminde online ders gören öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla internet üzerinden evde kurs desteği başlattı.

Silivri Belediyesi, pandemi döneminde online ders gören öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla internet üzerinden evde kurs desteği başlattı.

Silivri Belediyesinin, uzun süredir uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmak ve ilave eğitim kaynağı sunmak amacıyla verilen evde kurs hizmetinden 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler faydalanabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak hazırlanan ve toplam bin 500 saatlik ders konusunun videolu olarak anlatıldığı ücretsiz kurs sistemine internet üzerinden bir kez kayıt yaptırmak yeterli oluyor.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "salgın eğitime engel değildir" düşüncesiyle bu yöndeki çalışmaları öğrencilere sunduklarını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığının EBA erişim noktalarının yanı sıra sürece destek vermek amacıyla 10 mahalle evini EBA noktasına dönüştürdüklerini kaydetti.

Evlerinde bilgisayarı, tableti veya interneti olmayan öğrencilerin bu noktalara gelerek eğitim alabildiklerini dile getiren Yılmaz, öğrencilere seslenerek, "Uzaktan eğitim dönemini iyi bir fırsata dönüştürmek ve değerlendirmek hepimizin elinde. Bu sebeple, şimdi de sizler için Evde Kurs Eğitim Sistemini hazırladık. Bilgisayar, tablet veya telefondan bağlantı kurarak bu kurslara katılabilir, istediğiniz dersle ilgili videoları seyredebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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