Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-0
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Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-0

Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-0
Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR - Haberler | Spor

STAT: Sakarya AtatürkHAKEMLER: Erkan Özdamar (xxx), Anıl Usta (xxx), Hakan Karabalcık (xxx)SAKARYASPOR: Oğuz (xx) - Canberk Ömer (xx), Caner (xx) (Dk.86 Hasan Bilal), Berk İsmail (xxx)(Dk.72 Abdulaziz xx), Muhammet Reis (xx) (Dk.82 Oğuzhan), Ali Özgün (xxx) (Dk.

STAT: Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xxx), Anıl Usta (xxx), Hakan Karabalcık (xxx)SAKARYASPOR: Oğuz (xx) - Canberk Ömer (xx), Caner (xx) (Dk.86 Hasan Bilal), Berk İsmail (xxx)(Dk.72 Abdulaziz xx), Muhammet Reis (xx) (Dk.82 Oğuzhan), Ali Özgün (xxx) (Dk.82 Mehmet Boztepe), Hakan (xx), Azad Filiz (xxx), Burak (x), Çağrı (xx) (Dk.86 Nuri Fatih), Ümit Yasin (xx)SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK: Aydın (xx) - Şiyar (x), Utku (xx), Üzeyir (xx) (Dk.36 Abdulkadir xx), Oktay Aydın (x), Ali Say (x) (Dk.77 Burhan x), Emre Özkan (x), Barış (xx), Muhammet Mahmut (x) (Dk.62 Ömer x), Yakup (xx), Sedat (x)GOLLER: Dk.34 Berk İsmail, Dk. 82 Ali Özgün (Sakaryaspor)KIRMIZI KARTLAR: Emre Özkan (Silahtaroğlu Van Spor FK) SARI KARTLAR:  Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor) - Üzeyir, Utku, Oktay (Silahtaroğlu Van)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup Play-Off çeyrek final rövanş maçında Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü'nü ağırlayan Sakaryaspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.34'üncü dakikada rakip takımın top kaybını değerlendiren Berk İsmail, plase vuruşla topu ağlara gönderdi:  1-0.82'nci dakikada defansın arkasına sarkan Ali Özgün'e kayarak müdahalede bulunan Emre Özkan, kırmızı kart gördü. Ali Özgün kullanılan serbest vuruşu gole çevirdi: 2-0.

- Sakarya
Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-0
Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-0
Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-0
Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-0
Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-0
Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-0
Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-0 - Haberler Spor
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