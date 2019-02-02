Silahlı Soyguncuyu Yürüyüşünden Tanıdılar

Van'ın İpekyolu ilçesinde market sahibini silahla tehdit ederek para, sigara ve bal alıp kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Karşıyaka Mahallesi Aydın Doğan Caddesi'ndeki bir markete sabah saatlerinde gelen kişi, market sahibini tabancayla tehdit ettikten sonra kasadaki bin 700 lira, 14 karton sigara, günübirlik kontör ile bal kavanozlarını alarak kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soygunun ardından zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



Güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, maskeli olmasına rağmen zanlıyı yürüyüşünden tanıyarak Ü.D. olduğunu tespit etti.



Zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, evinin banyosunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.D. tutuklandı.

Terör suçundan kaydı var

Zanlının terör örgütü PKK adına Kobani (Ayn el Arap) bölgesinde silahlı eğitim aldığı, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "hırsızlık" ve "uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Zanlı Ü.D'nin emniyetteki ifadesinde, arkadaşı N.B. ile uyuşturucu alabilmek için paraya ihtiyaçları olduğunu ve bu nedenle arkadaşından aldığı tabanca ve maskeyle hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yüzüne maske takan şüphelinin girdiği markette silah doğrultarak kasadaki para, sigara, günü birlik kontörleri ile bal kavanozlarını aldığı görülüyor.

Market sahibinin oğlu A.İ, zanlıyı yakalayan polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA