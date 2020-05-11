Silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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Silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
11.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:13

Adana'da silah kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da silah kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığını belirlediği kişileri takibe aldı.

Ekipler, tespit ettiği adreslere düzenlediği operasyonlarda ruhsatsız 17 tabanca ve 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 16 şarjör, 12 mermi, 13 kartuş ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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