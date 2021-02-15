Siirt'te yüz yüze eğitim başladı

Siirt'te 288 okulda 24 bin 643 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

Siirt'te 288 okulda 24 bin 643 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 288 okulda 24 bin 643 öğrencinin yüz yüze eğitime başladığı belirtildi.

Açıklamada, merkez köylerde 12 okulda 282, Baykan'da 50 okulda 3 bin 802, Eruh'ta 29 okulda 2 bin 49, Kurtalan'da 58 okulda 4 bin 681, Pervari'de 56 okulda 8 bin, Şirvan'da 62 okulda 4 bin 200, Tillo'da 6 okulda 579 ve 15 bağımsız ile özel okulda 1050 öğrencinin sınıflarında eğitime başladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz