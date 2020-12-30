Siirt'te trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni düzenleme getirildi

Siirt'te trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni düzenleme getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, trafik yoğunluğunun azaltılması, trafik sıkışıklığının önlenmesi ve daha düzenli bir trafik ortamı sağlanması amacıyla Cumhuriyet Meydanı ve Aydınlar Caddesinde yeni düzenleme getirildiği belirtildi.

Daha düzenli bir trafik ortamı için İl Trafik Komisyonu Başkanlığınca alınan karar şöyle:

"Aydınlar Caddesi, Cumhuriyet Meydanı çevresi ile Hükümet Bulvarı Bahattin Büryan önünden 1401 sokak kesişimine kadar tek sıra park etmiş olan araçların uzun süre park etmeleri engellenerek, tek sıra park süresinin 30 dakika ile sınırlandırılması kararı alınmıştır. Alınan karar doğrultusunda park süresi sınırlandırılan cadde ve sokaklarda gerekli trafik işaretlemeleri yapılmış olup, 30 dakika park süresine uymayan sürücülere idari para cezası karar tutanağı tanzim edilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz