Siirt'te elektrik trafoları boyanarak güzelleştirildi
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Siirt'te elektrik trafoları boyanarak güzelleştirildi

İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ - Haberler | Kültür Sanat

Siirt'te elektrik trafoları boyanarak güzelleştirildi Siirt Belediyesi, kent genelinde kötü görünümlü elektrik trafolarını daha estetik hale getirmek için farklı motiflerle süsleme çalışması başlattı.

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Siirt'te elektrik trafoları boyanarak güzelleştirildi

SİİRT - Siirt Belediyesi, kent genelinde kötü görünümlü elektrik trafolarını daha estetik hale getirmek için farklı motiflerle süsleme çalışması başlattı.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki uygulamalı resim kursu öğretmen ve öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kentin doğa ve tarihi yapılarını elektrik trafosu üzerine dekoratif boyama çalışması yaparak süslüyor. Kentteki trafoların değişik figürlerle süslenerek daha estetik bir hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, çalışmaların ilçelerde de yapılacağını söyledi. Özekinci, "Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde açılan uygulamalı resim kursundaki öğretmen, öğrenci ve gönüllü gençlerimiz ile birlikte şehrimizin estetiğine yansıyabilecek şehrimizin tarihi dokularına uygun olan resim ve figürlerle ç trafoları boyamaya başladık. Bu çalışmayı gönüllü gençlerimiz ve kurslarımızda eğitim alan öğrencilerimizle birlikte yapıyoruz" dedi.

İl genelinde bulunan trafolarda görsel çalışmanın süreceğini ve görüntü kirliliğinin de bu şekilde önüne geçmek istediklerini belirten resim öğretmeni Emel Elçi, kent estetiğine yakışır çalışmalar yaptıklarını söyledi. Elçi, "Kendi memleketimi güzelleştiren güzel bir çalışma yapıyoruz. Resim öğretmeniyim. Arkadaşlarımız, Halk Eğitim Merkezinde resim kursu alan öğrencilerim. Onlarla beraber bu görüntü kirliliğine neden olan tüm trafoları renklendiriyoruz" diye konuştu.

Siirt'te elektrik trafoları boyanarak güzelleştirildi
Siirt'te elektrik trafoları boyanarak güzelleştirildi
Siirt'te elektrik trafoları boyanarak güzelleştirildi
Siirt'te elektrik trafoları boyanarak güzelleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

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