Son dakika haberleri... Siirt-Pervari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri... Siirt-Pervari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Siirt-Pervari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Eren-13 Operasyonları kapsamında icra edilen operasyonlar neticesinde Siirt-Pervari ilçesi Harekol Dağı kırsalında terör örgütü mensubu 2 kişi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Eren-13 Operasyonları kapsamında icra edilen operasyonlar neticesinde Siirt-Pervari ilçesi Harekol Dağı kırsalında terör örgütü mensubu 2 kişi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca, gerçekleştirilen operasyon hakkında yapılan açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA, Taarruz helikopterinin yanı sıra Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda; 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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