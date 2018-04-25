Siirt Belediyesinden Şahinbey Belediyesine Ziyaret

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e giden Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile görüştü. Burada Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini gezen Başkan Vekili Taşkın Şahinbey'in en büyük parklarından biri olan Yeşil Vadide incelemelerde bulundu.

Beraberinde Ak Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve birim müdürleri ile Gaziantep'e çıkarma yapan Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Şahinbey Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen ve 9'uncusu düzenlenen uçurtma şenliğine katıldı. Uçurtma şenliğinde bir konuşma yapan Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Şahinbey Belediyesi'nin desteği ile önemli işler başardıklarını belirterek "İlim irfan yuvası Siirt'ten, gaziler diyarına kucak dolusu sevgilerle geldik. Geçen yıl Kasım ayında devletimiz ve milletimiz adına Siirt Belediyesi'nin yönetimini devraldığımızda maddi ve manevi yanlarıyla en güçlü desteği Şahinbey Belediyeden aldık. Gördüğümüz güzelliklerle birlikte Siirt'i güzel günlere hazırlıyoruz. Parkları, yolları, imarı ve düzeni ile dünyaya örnek olabilecek bir gelişimle geleceğe doğru ilerleyen Şahinbey ilçesini gezdik. Bu güzellikleri maddi ve manevi gücüyle sağlayan Şahinbey Belediyesi'ne tekrar teşekkür ediyorum" dedi. - SİİRT