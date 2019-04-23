Şifre Alırken Dikkat, 123456 Şifresi 23 Milyon Kez 'Hack'lendi
İnternet kullanıcılarının kolay tahmin edilebilen ya da akılda kalıcı şifreleri farklı hesaplarda kullanmasının sanal alemdeki güvenlik açığını ciddi boyutlara taşıdığı belirtildi. '123456' şifresini kullanan 23.2 milyon kişiye ait hesapların internet korsanları tarafından kırıldığı açıklandı.
İnternet kullanıcılarının kolay tahmin edilebilen ya da akılda kalıcı şifreleri farklı hesaplarda kullanmasının sanal alemdeki güvenlik açığını ciddi boyutlara taşıdığı belirtildi.
İngiltere'de Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) 2 bin 500 internet kullanıcısıyla, sanal alemde gerçekleşen dolandırıcılık olayları ve şifre güvenliğiyle ilgili bir anket yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com