Show TV Çukur canlı izle! Çukur 4. sezon 23. bölüm izle! Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur son bölüm full izle! Çukur yeni bölüm fragmanı izle!

Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Çukur, her hafta olduğu gibi bu hafta da merakla beklendi! Milyonlarca kişinin soluk soluğa izlediği dizi Çukur'un fragmanı hem sevindirdi hem de yürekleri ağızlara getirdi! Kulkan'ın Yamaç'ı kaçırması ve Afganistan'a götürmesi üzerine yeni bölüm merakla beklenmeye başladı. Peki Yamaç'a ne olacak? Aliço Afganistan'da mı? Amca kötü mü? Vartolu geri mi dönüyor? tüm detaylar bu akşam 20:00'da Show TV'de! Peki, Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur canlı izle Show TV! Çukur 4. sezon 23. bölüm izle! Çukur son bölüm full izle!

ÇUKUR 115. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ÇUKUR 4. SEZON 23. BÖLÜMÜ BURADAN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ!

Yamaç'ın Kulkan tarafından Afganistan'da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek. Yamaç'ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu'nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak. Yamaç'ın Kulkan tarafından Afganistan'da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur'un dün akşam ekrana gelen bölümünde; Efsun'u bulmak için harekete geçen Yamaç, Kulkan'ın verdiği adrese gitti. Burada karşısına çıkan bütün adamları indirmeyi başaran Yamaç'ın aksiyon dolu sahneleri soluksuz izlenirken, finalde yaşananlar seyircileri şoke etti. Ulaştığı kadının aslında Efsun olmadığı gören Yamaç, Kulkan'ın tuzağına düştü. Kulkan, Yamaç'ı elektro şokla bayıltarak Afganistan'a kaçırdı. Kulkan'ın planı herkesin akıllarında soru işareti oluştururken, Yamaç'ın içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacağı da merak konusu oldu.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Yamaç, Çağatay'ın ölümü sonrası nihayet rahat bir soluk alacağını düşünürken Efsun'un evden gittiğini öğrendiğinde çok üzülecek ve hemen onu aramaya başlayacak. Akın ve Yasmin'in düğün hazırlıklarıyla Koçovalılar savaşa kısa bir ara verecek. Koçovalılar'ın uzun bir aradan sonra düzenledikleri ilk düğün gergin bir bekleyişe sebep olacak. Nihayet eve dönme zamanı geldiğini öğrenen Vartolu, Cumali Amca ile birlikte Çukur'a yolculuğunda hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak. Efsun'un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan tarafından kaçırıldığını öğrenen Yamaç öfkeyle Kulkan'ın peşine düşecek. Nefesleri kesen karşılaşmanın sonucu herkesi şaşkınlığa uğratacak.