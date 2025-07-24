Beşiktaş ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi Tüpraş Stadı'nda yapılan basın toplantısında Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü olarak Arda Turan'ın açıklama yaptı. Peki, Shakhtar Donetsk teknik direktörü kim, Arda Turan mı?

SHAKHTAR DONETSK TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM, ARDA TURAN MI?

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'a karşı oynayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Mücadelenin tarihi ve duygusal boyutuna dikkat çeken genç teknik adam, oyunun "anlarını" doğru yönetmenin önemine vurgu yaptı.

"Hikayesi Olan Bir Statta, Özel Bir An Yaşayacağım"

Arda Turan, Beşiktaş'ın sahasında oynamanın kendisi için duygusal bir anlam taşıdığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Futbol, hikayelerle güzel. Benim için tarihi ve anısı olan bir statta, farklı bir hikaye yazılacak. Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü olarak burada bulunmak heyecan verici."

Beşiktaş'ı tarihi, kültürü, teknik heyeti ve oyuncu kalitesiyle önemli bir kulüp olarak değerlendiren Turan, takımın büyük maçlardaki başarılarına da değindi:

"Geçtiğimiz sezon en formsuz döneminde bile Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı ve Athletic Bilbao'yu yendiler. Bu statta maçı kazanmak için anları doğru oynamalısınız."

"Topa Sahip Olmak Oyunun Merkezinde Olmalı"

Maç felsefesi üzerine konuşan Turan, topun kontrolünü elinde tutan takımların başarıya daha yakın olduğunu savundu:

"Ben, dünya tarihinde savunma yaparak başarıya ulaşan çok az takım olduğunu düşünüyorum. 2004 Yunanistan ve Atletico Madrid dışında örnek saymak zor. Bizim felsefemiz topa sahip olmak."

Geçiş oyunlarıyla başarılı olan Beşiktaş'a karşı kontrollü ve kendi oyunlarını yansıtan bir mücadele sergilemek istediklerini belirten Turan, "Oyuncularım genç ve rekabetçi. Geri adım atmadan, cesurca sahada olacağız," dedi.

"Hücum Oyuncularının Gelişimi En Büyük Mutluluğum"

Kısa sürede oyun sistemini oturtmanın zorluklarına değinen Arda Turan, fiziksel olarak hazır olduklarında taktiksel planlarını daha etkili şekilde sahaya yansıtabileceklerini belirtti:

"Önce prensipler, sonra taktik. Hücum oyuncularının ceza sahasına yakın topla buluşması benim için değerli. Onların gelişimini izlemek beni çok mutlu ediyor."

Son dakikalarda yedikleri gollerin fiziksel ve mental dengeyle ilgili olduğunu da ekleyen genç teknik adam, enerjilerini yukarıda tutmak ve maçı bırakmamak için yoğun çalıştıklarını söyledi.

"Hayalimiz Büyük, Her Maçı Kazanmak İstiyoruz"

Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile büyük hedefler peşinde olduklarını belirtti ve sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Gelecekte büyük başarılar elde etmek istiyoruz. Her maçta kazanmak için sahaya çıkacağız. Yarın da elimizden gelenin en iyisini yapacağız."