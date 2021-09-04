Sezonun ilk limonu dalında 3 lira

Türkiye'nin limon diyarı Mersin Erdemli ilçesinde sezonun ilk limon hasadı, yeşil olarak da tüketilebilen 'mayer' cinsi erkenci limon ile başladı.

Türkiye'nin limon diyarı Mersin Erdemli ilçesinde sezonun ilk limon hasadı, yeşil olarak da tüketilebilen 'mayer' cinsi erkenci limon ile başladı.

Sezonun ilk limon hasadına katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilk limonu da besmele ile kesip ilçe genelinde yaklaşık 6 ay sürecek olan hasadın bereketli olması dileğinde bulundu. Belediye Başkanı Tollu, ekşi limonun üreticisine tatlı bir sezon geçirtmesi dileğiyle de tarım işçilerine baklava ikramında bulundu. Türkiye'nin limon üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştiren Erdemli'de yıllık yaklaşık 500 bin ton limon üretimi gerçekleştiriliyor.

Üretime ve üretilene artı değer katmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli ekonomisi ve ülke ekonomisi için çok ciddi bir paya sahip olan ve ülkede üretilen limonun yüzde 65'nin üretildiği Erdemlimiz'de limon hasadımızı başlatmış bulunmaktayız. Yeni sezonun üreticilerimize, ihracatçılarımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Erdemli'de limon çok ciddi bir ekonomik değer. Yılda 500 bin tondan fazla üretim elde ediyor. Yetkililerden, limonun 12 ay boyunca ihracata gitmesi noktasında, üreticilerimize destek olmalarını istirham ediyoruz. Burada çiftçilerimiz 12 ay boyunca çalışıyor. Evini geçindiriyor. Ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sunuyorlar. Dolayısıyla burada üreticilerimizin kazanması, gelecek yıllarda daha çok üretim demek" diye konuştu.

Limon üreticisi Mehmet Keskin'de, yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti. Keskin, "2021-2022 narenciye sezonumuzu erkenci limonumuz olan mayer limonumuzla başlatmış bulunmaktayız. Hayırlı, uğurlu olması dileklerimizle, şuanda daldaki fiyatı 3 lira civarında. İhracatın sürekliliği ile de bu fiyatların daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Sezon bereketli olsun, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Sezonun başlamasıyla birlikte tarım işçileri de hummalı bir çalışmaya koyuldu. Memnuniyetini dile getiren Adile Koç ise, "Yeni sezonla bizde çalışmaya başladık. Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı