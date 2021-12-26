SEZAİ KARAKOÇ ŞİİRLERLE ANILDI - Haberler
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SEZAİ KARAKOÇ ŞİİRLERLE ANILDI

SEZAİ KARAKOÇ ŞİİRLERLE ANILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen programda Adıyamanlılarla buluşan TRT Radyo programcısı Adem Kaya ile Şair-Yazar Abdulvehap Ballı, Adıyamanlılara şiir tadında bir gece yaşattı.

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Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen programda Adıyamanlılarla buluşan TRT Radyo programcısı Adem Kaya ile Şair-Yazar Abdulvehap Ballı, Adıyamanlılara şiir tadında bir gece yaşattı.

Belediyemiz tarafından düzenlenen 'Şiir Akşamları' kapsamında gerçekleştirilen ' Sezai Karakoç'u Anma Gecesi'nde Adıyamanlı şiir severlerle buluşan TRT Radyo programcısı Adem Kaya ile Şair-Yazar Abdulvehap Ballı, şiirleriyle davetlilere eşsiz bir gece yaşattı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa katılan Adıyamanlılar gece sonunda, sanatçıları gösterdikleri performanstan dolayı ayakta alkışladı.

Belediye Başkan Yardımcımız Ramazan Oruç da, Adem Kaya ile Abdulvehap Ballı'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Program sonunda tüm katılımcılara, Abdulvehap Ballı'nın 'Koşu Bittikten Sonra Koşan Atlı Sezai Karakoç' adlı kitap hediye edildi.

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